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18 сентября 2017, 13:31 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Велогонка «Джиро д’Италия» начнется 4 мая гонкой на 10,1 км в Иерусалиме

МОСКВА, 18 сен — Р-Спорт. Многодневная шоссейная велогонка «Джиро д’Италия» в 2018 году начнется 4 мая в Иерусалиме индивидуальной гонкой с раздельным стартом на 10,1 км, сообщается в пресс-релизе организаторов соревнований.

Маршруты первых трех этапов Гранд-тура проложены по территории Израиля. На первом этапе спортсмены проедут мимо здания Кнессета, а завершат его у стен Старого Города. Старт второго этапа (167 км) будет дан в Хайфе, финишируют гонщики в Тель-Авиве, маршрут третьего этапа (226 км) — Беэр-Шева — Эйлат.

Ранее «Джиро д’Италия», которая в 2018 году пройдет с 4 по 27 мая, 11 раз стартовала за пределами Италии, но впервые старт состоится за пределами Европы.
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