Велогонка «Джиро д’Италия» начнется 4 мая гонкой на 10,1 км в Иерусалиме

Маршруты первых трех этапов Гранд-тура проложены по территории Израиля. На первом этапе спортсмены проедут мимо здания Кнессета, а завершат его у стен Старого Города. Старт второго этапа (167 км) будет дан в Хайфе, финишируют гонщики в Тель-Авиве, маршрут третьего этапа (226 км) — Беэр-Шева — Эйлат.

Ранее «Джиро д’Италия», которая в 2018 году пройдет с 4 по 27 мая, 11 раз стартовала за пределами Италии, но впервые старт состоится за пределами Европы.