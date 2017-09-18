Велогонка «Джиро д’Италия» начнется 4 мая гонкой на 10,1 км в Иерусалиме
МОСКВА, 18 сен —
Р-Спорт. Многодневная шоссейная велогонка «Джиро д’Италия» в 2018 году начнется 4 мая в Иерусалиме индивидуальной гонкой с раздельным стартом на 10,1 км, сообщается в пресс-релизе организаторов соревнований.
Маршруты первых трех этапов
Ранее «Джиро д’Италия», которая в 2018 году пройдет с 4 по 27 мая, 11 раз стартовала за пределами Италии, но впервые старт состоится за пределами Европы.
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