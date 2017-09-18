Sunweb выиграла мужскую командную «разделку» на ЧМ по велоспорту в Норвегии
В Бергене (Норвегия) стартовал чемпионат мира по велоспорту на шоссе.
В мужской командной гонке с раздельным стартом победу одержала немецкая Sunweb. Второй стала американская команда BMC Racing. Тройку призёров замкнула британская Sky. Россиянин Сергей Чернецкий стал 11-м в составе казахстанской «Астаны».
Велоспорт на шоссе. Чемпионат мира. Берген, Норвегия
Мужчины. Командная гонка с раздельным стартом
1. Sunweb (Германия) — 47.50,42.
2. BMC Racing (США) — +8,29.
3. Sky (Великобритания) — +22,35…
11. «Астана» (Казахстан) — +2.15,79.
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