Sunweb выиграла мужскую командную «разделку» на ЧМ по велоспорту в Норвегии

В мужской командной гонке с раздельным стартом победу одержала немецкая Sunweb. Второй стала американская команда BMC Racing. Тройку призёров замкнула британская Sky. Россиянин Сергей Чернецкий стал 11-м в составе казахстанской «Астаны».

Велоспорт на шоссе. Чемпионат мира. Берген, Норвегия

Мужчины. Командная гонка с раздельным стартом

1. Sunweb (Германия) — 47.50,42.

2. BMC Racing (США) — +8,29.

3. Sky (Великобритания) — +22,35…

11. «Астана» (Казахстан) — +2.15,79.