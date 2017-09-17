«Астана» стала 11-й на чемпионате мира

Победителями «разделки» стала команда «Sunweb», второй результат у ВМС, третьими стали гонщики «Sky».



«Астана», в составе Сергея Чернецкого, Дарио Катальдо, Оскара Гатто, Андрея Гривко, Трульса Корсета и Алексея Луценко, завершила гонку 11-й из 17-и стартовавших.



Чемпионат мира по шоссейному велоспорту. Командная гонка с раздельным стартом у мужчин.

Равнэнгер — Берген (TTT). 42.5 километров



1. «Sunweb» — 47:50

2. ВМС — +8.29

3. «Sky» — +22.35



11. «Астана» — +2:15.79.