Пятый «Тур Алматы». Особенности маршрутов двухдневной велогонки

До этого года велогонка проводилась в формате «однодневки» с категорией 1.1. Теперь в календаре Международного союза велосипедистов (UCI) «Тур Алматы» имеет маркировку 2.1: UCI одобрил запрос об улучшении категории. Это прежде всего скажется в дальнейшем на росте количества и качества участников.

Тем более, что привлечь теперь можно гонщиков любой специфики. Пятый «Тур Алматы» пройдет не только в пределах города. Участников ждет и горный отрезок с финишем на высокогорном катке Медеу.

Итак, два этапа с разными местами стартов и финиша. Такой подход в организации заездов позволит как можно меньше времени перекрывать автомобильное движение. Для разгрузки дорог будет использована тактика оперативного, динамичного перекрывания трассы — как только спортсмены достигнут точек назначения, движение будет возобновлено.

Кроме того, старт и финиш теперь будет располагаться не на проезжей части.

«Единственный сложный момент — это участок, который предстоит проехать гонщикам во время первого этапа — три круга по девять километров по улицам Толе би, Фурманова, Сатпаева, Байзакова, Абая и Желтоксан. Учитывая скорость профессиональных велогонщиков, 27 километров «городского круга» займут 30−40 минут, после чего спортсмены отправятся дальше по маршруту, а улицы снова будут открыты и движение городских машин не будет парализовано.

Также очень важно отметить, что зоны старта и финиша Тура и в первый, и во второй день будут организованы у зданий, а не на проезжей части. В таком большом и динамичном городе, как Алматы, следует учитывать все технические нюансы и создавать условия, при которых возникнет как можно меньше неудобств для горожан, — отметил президент Казахстанской федерации велоспорта Дархан Калетаев.

Первый этап стартует 30 сентября на территории Казахстанско-Британского технического университета, рядом с площадью «Астана». «Городской круг» охватит улицы Толе Би, Фурманова, Сатпаева, Байзакова, Абая, Желтоксан. После чего пелотон направится до ВОАД, и далее проедет по аль-Фараби, Саина и Момышулы. Финиш будет сосредоточен на территории «Алматы Арены». ​

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На следующий день гонщики отправятся к зданию «Халык Арены», где будет дан старт второму этапу. Схема маршрута: круг (ВОАД-аль-Фараби); далее разворот на развязке Кульжинского тракта; еще один разворот на развязке Парка Первого Президента​. И, наконец, финальный отрезок от Парка Первого Президента до высокогорного катка Медеу (по улице Достык).

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«Я помню, все специалисты и гонщики, которые выступали на “Туре Алматы”, глядели на снежные хребты и говорили: “Когда рядом такое богатство — грех не использовать”. Но для однодневной гонки горная трасса не очень подходила — должны ведь и люди на центральных улицах города полюбоваться соревнованиями, и шансы надо дать многим гонщикам. В этот раз один из этапов будет более “демократичным”, а второй — бескомпромиссно горным. Так что, как говорится, слово дадут всем», — прокомментировал новый маршрут Известный российский спортивный журналист и комментатор Сергей Курдюков.

Разнообразный ландшафт скажется и на зрелищности соревнований. Зрители смогут увидеть скоростные «разборки» в черте города, а также силовое преодоление сложного подъема. Следить за ходом гонки можно по всей длине маршрута. А во время второго этапа для болельщиков будет организован трансфер до Медеу: в Алматы будут определены две точки, откуда можно будет попасть к месту финиша.

Не исключено, что развязка гонки наступит именно на горном отрезке, где и определится победитель. И основным фаворитом считается гонщик «Астаны» Алексей Луценко. Он является трехкратным чемпионом «Тура Алматы». Причем Луценко достаточно уверенно чувствует себя и на равнинных этапах, и на «холмах».

Напомним, профессиональная велогонка «Тур Алматы» проходит с 2013 года. В этом году юбилейный, пятый тур впервые пройдет в два дня — 30 сентября и 1 октября. 29 сентября на площади перед Дворцом Республики пройдет презентация команд-участниц.

Для поклонников велогонки предусмотрены любительские заезды, конкурсы и розыгрыши со спортсменами — это все состоится 28 сентября.