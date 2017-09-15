Власти Урала предложили провести аналог веломногодневки «Тур де Франс»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил Международному союзу велосипедистов провести аналог веломногодневки «Тур де Франс» между Екатеринбургом и Нижнем Тагилом. Об этом ТАСС сообщил министр спорта региона Леонид Рапопорт.

«Эта инициатива Евгения Куйвашева, которую он озвучил после посещения веломарафона в Свердловской области “Тур де Шарташ”. Есть предложение организовать международную велогонку от Екатеринбурга до Нижнего Тагила по типу “Тур де Франс”. Сейчас идут переговоры с Международным союзом велосипедистов по данному вопросу», — сказал Рапопорт, не уточнив сроков завершения переговоров.

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов также поддерживает идею проведения таких соревнований.

«Это даст приток туристов в Нижний Тагил. Также велогонка позволит содержать автомобильную трассу между городами, а это почти 90 км, в хорошем состоянии», — сказал ТАСС Носов, пояснив, что трасса между Нижним Тагилом и Екатеринбургом «изобилует крутыми подъемами, спусками и неожиданными поворотами».

«Тур де Франс» — самая известная и престижная велосипедная гонка мира, проводимая уже более ста лет.