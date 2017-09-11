Тренер: Подавшие иск к WADA и Макларену велогонщики хотят справедливости, а не денег
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российские велогонщики Кирилл Свешников, Дмитрий Страхов и Дмитрий Соколов, не согласные со своим отстранением от участия в Олимпиаде-2016 и подавшие иск к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и автору доклада о допинге в российском спорте канадскому юристу Ричарду Макларену, не думают о материальной компенсации за пропуск Игр, они хотят очистить свои имена. Об этом сообщил ТАСС тренер спортсменов Александр Кузнецов.
Международный союз велосипедистов не допустил Свешникова, Страхова и Соколова к участию в Олимпийских играх 2016 года
На вопрос ТАСС, на какую сумму подан иск, Кузнецов ответил: «Сейчас деньги — не главное. Нужно разобраться в этом деле и доказать невиновность ребят. Сейчас никто не думает о деньгах».
«Мы очень долго готовились к подаче иска, предварительно собрали массу документов, заключения различных специалистов, сделали анализ
Кузнецов заметил, что он вместе со спортсменами верит в торжество справедливости. «Поймите, произошла чудовищная ошибка. Ведь у ребят не был найден допинг, а их вдруг снимают с Олимпийских игр. В этом нужно
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