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11 сентября 2017, 19:58 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Тренер: Подавшие иск к WADA и Макларену велогонщики хотят справедливости, а не денег

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российские велогонщики Кирилл Свешников, Дмитрий Страхов и Дмитрий Соколов, не согласные со своим отстранением от участия в Олимпиаде-2016 и подавшие иск к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и автору доклада о допинге в российском спорте канадскому юристу Ричарду Макларену, не думают о материальной компенсации за пропуск Игр, они хотят очистить свои имена. Об этом сообщил ТАСС тренер спортсменов Александр Кузнецов.

Международный союз велосипедистов не допустил Свешникова, Страхова и Соколова к участию в Олимпийских играх 2016 года из-за упоминания их имен в докладе Макларена. В сентябре в Верховный суд канадской провинции Онтарио (в Канаде находится штаб-квартира WADA) поступил иск от трех российских велогонщиков к WADA и Макларену.

На вопрос ТАСС, на какую сумму подан иск, Кузнецов ответил: «Сейчас деньги — не главное. Нужно разобраться в этом деле и доказать невиновность ребят. Сейчас никто не думает о деньгах».

«Мы очень долго готовились к подаче иска, предварительно собрали массу документов, заключения различных специалистов, сделали анализ допинг-проб, которые брались у спортсменов на протяжении нескольких лет, — продолжил собеседник агентства. — Была проведена колоссальная предварительная работа, в результате которой собрали большую доказательственную базу. И только после этого мы пробуем разобраться до конца на всех уровнях».

Кузнецов заметил, что он вместе со спортсменами верит в торжество справедливости. «Поймите, произошла чудовищная ошибка. Ведь у ребят не был найден допинг, а их вдруг снимают с Олимпийских игр. В этом нужно как-то разобраться, а их имена — очистить», — подытожил тренер.
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Велогонщики из РФ Свешников, Страхов и Соколов подали иск против WADA в суд Канады

МОСКВА, 11 сен — Р-Спорт. Российские велогонщики Кирилл Свешников, Дмитрий Страхов и Дмитрий Соколов, не допущенные до участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, подали иск на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Ричарда Макларена в верховный суд Онтарио, сообщает на странице в микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Дэн Роан.
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Тренер: подавшие иск к WADA и Макларену велогонщики хотят справедливости, а не денег

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