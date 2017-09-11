Тренер: подавшие иск к WADA и Макларену велогонщики хотят справедливости, а не денег

Международный союз велосипедистов не допустил Свешникова, Страхова и Соколова к участию в Олимпийских играх 2016 года из-за упоминания их имен в докладе Макларена. В сентябре в Верховный суд канадской провинции Онтарио (в Канаде находится штаб-квартира WADA) поступил иск от трех российских велогонщиков к WADA и Макларену.

На вопрос ТАСС, на какую сумму подан иск, Кузнецов ответил: «Сейчас деньги — не главное. Нужно разобраться в этом деле и доказать невиновность ребят. Сейчас никто не думает о деньгах».

«Мы очень долго готовились к подаче иска, предварительно собрали массу документов, заключения различных специалистов, сделали анализ допинг-проб, которые брались у спортсменов на протяжении нескольких лет, — продолжил собеседник агентства. — Была проведена колоссальная предварительная работа, в результате которой собрали большую доказательственную базу. И только после этого мы пробуем разобраться до конца на всех уровнях».