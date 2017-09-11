Велогонщики из РФ Свешников, Страхов и Соколов подали иск против WADA в суд Канады

Свешников, Страхов и Соколов из группы под руководством Александра Кузнецова были отстранены от Олимпиады-2016. Спортсмены подали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) во время Игр, но их апелляция была отклонена. Еще до турнира появлялась информация, что три российских велогонщика могут не выступить на ОИ-2016, так как фигурируют в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, но их имена не назывались.

В исковом заявлении спортсмены утверждают, что WADA и Макларен по итогам расследования несправедливо обвинили их в причастности к допинг-схеме. Велогонщики полагают, что в результате этого они не были допущены до Олимпиады-2016, а их репутации был нанесен серьезный ущерб.

Велогонщики также попросят суд признать, что ответчики не имеют оснований делать выводы о том, что спортсмены принимали запрещенные препараты.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">3 Russian cyclists banned from Rio 2016 Olympics have launched legal action against WADA & doping investigator Prof Richard McLaren <a href="https://t.co/gGET5NOfWU">pic.twitter.com/gGET5NOfWU</a></p>— Dan Roan (@danroan) <a href="https://twitter.com/danroan/status/907262372112424962">11 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«WADA и Ричард Макларен не позволили нам достичь главной цели в жизни — участия в Олимпиаде в Рио. Мы полагаем, что они неверно связали наши имена с нарушителями антидопинговых правил и употреблением запрещенных препаратов, — сказал Свешников. — Мы просим суд повторно пересмотреть все свидетельства по этому делу и оправдать нас».