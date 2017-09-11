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11 сентября 2017, 19:05 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Велогонщики из РФ Свешников, Страхов и Соколов подали иск против WADA в суд Канады

МОСКВА, 11 сен — Р-Спорт. Российские велогонщики Кирилл Свешников, Дмитрий Страхов и Дмитрий Соколов, не допущенные до участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, подали иск на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Ричарда Макларена в верховный суд Онтарио, сообщает на странице в микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Дэн Роан.

Свешников, Страхов и Соколов из группы под руководством Александра Кузнецова были отстранены от Олимпиады-2016. Спортсмены подали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) во время Игр, но их апелляция была отклонена. Еще до турнира появлялась информация, что три российских велогонщика могут не выступить на ОИ-2016, так как фигурируют в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, но их имена не назывались.

В исковом заявлении спортсмены утверждают, что WADA и Макларен по итогам расследования несправедливо обвинили их в причастности к допинг-схеме. Велогонщики полагают, что в результате этого они не были допущены до Олимпиады-2016, а их репутации был нанесен серьезный ущерб.

Велогонщики также попросят суд признать, что ответчики не имеют оснований делать выводы о том, что спортсмены принимали запрещенные препараты.

«WADA и Ричард Макларен не позволили нам достичь главной цели в жизни — участия в Олимпиаде в Рио. Мы полагаем, что они неверно связали наши имена с нарушителями антидопинговых правил и употреблением запрещенных препаратов, — сказал Свешников. — Мы просим суд повторно пересмотреть все свидетельства по этому делу и оправдать нас».
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