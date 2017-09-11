Россиянин Сергей Чернецкий выступит за «Астану» в командной гонке на ЧМ в Бергене
МОСКВА, 11 сен —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский велогонщик Сергей Чернецкий в составе «Астаны» выступит на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в норвежском Бергене в командной гонке с раздельным стартом, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе команды.
Чернецкий также вошел в расширенный состав сборной России на групповую гонку на этом турнире. В составе «Астаны» Чернецкий проехал в нынешнем сезоне ряд гонок, в том числе недавно завершившуюся «Вуэльту».
Чемпионат мира пройдет в Бергене
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter