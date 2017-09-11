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11 сентября 2017, 18:47 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Россиянин Сергей Чернецкий выступит за «Астану» в командной гонке на ЧМ в Бергене

МОСКВА, 11 сен — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский велогонщик Сергей Чернецкий в составе «Астаны» выступит на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в норвежском Бергене в командной гонке с раздельным стартом, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе команды.

Чернецкий также вошел в расширенный состав сборной России на групповую гонку на этом турнире. В составе «Астаны» Чернецкий проехал в нынешнем сезоне ряд гонок, в том числе недавно завершившуюся «Вуэльту».

Чемпионат мира пройдет в Бергене 17—24 сентября.
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