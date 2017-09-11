Россиянин Сергей Чернецкий выступит за «Астану» в командной гонке на ЧМ в Бергене

Чернецкий также вошел в расширенный состав сборной России на групповую гонку на этом турнире. В составе «Астаны» Чернецкий проехал в нынешнем сезоне ряд гонок, в том числе недавно завершившуюся «Вуэльту».

Чемпионат мира пройдет в Бергене 17—24 сентября .