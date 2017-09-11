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11 сентября 2017, 18:44 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Многодневная велогонка «Дружба народов Северного Кавказа» стартовала в Адыгее

МАЙКОП, 11 сентября. /ТАСС/. Ежегодная многодневная велогонка «Дружба народов Северного Кавказа» стартовала в столице Адыгеи. В соревновании принимают участие 82 гонщика из 30 регионов страны, сообщил в понедельник президент Федерации велоспорта Адыгеи Анатолий Лелюк.

«Многодневная велогонка, которая проводится в 25-й раз, в этом году собрала в Адыгее 82 гонщика от 19 лет и старше из 30 регионов страны. Адыгею представляют шесть спортсменов — членов молодежной сборной республики. Победители соревнований будут награждены медалями чемпионов России. Главный судья гонки — заслуженный тренер России, судья всероссийской категории Борис Трушин», — сказал Лелюк.

За девять этапов гонщикам предстоит преодолеть дистанцию порядка 1,2 тыс. км, которая проложена по территории двух регионов — Адыгеи и Краснодарского края. Финиш многодневки состоится 18 сентября в горах Адыгеи на Партизанской поляне.

Впервые «Дружба народов Северного Кавказа» прошла в Майкопе в 1993 году. С 1994 года гонка проводится в рамках открытого чемпионата России среди мужчин.
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