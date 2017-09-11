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11 сентября 2017, 0:48 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Итальянец Диего Улисси стал победителем гонки Мирового тура «Гран-при Монреаля»

МОСКВА, 11 сен — Р-Спорт. Итальянский велогонщик из команды UAE Team Emirates Диего Улисси стал победителем однодневной гонки Мирового тура «Гран-при Монреаля».

Улисси в воскресенье преодолел 205 километров за 5 часов 22 минуты 29 секунд. Вторым финишировал испанец Хесус Херрада из Movistar. Замкнул тройку сильнейших голландец Том-Йелте Слагтер из Cannondale-Drapac.

Улисси впервые стал победителем гонки, которая проводится с 2010 года.
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