Итальянец Диего Улисси стал победителем гонки Мирового тура «Гран-при Монреаля»

Улисси в воскресенье преодолел 205 километров за 5 часов 22 минуты 29 секунд. Вторым финишировал испанец Хесус Херрада из Movistar. Замкнул тройку сильнейших голландец Том-Йелте Слагтер из Cannondale-Drapac.

Улисси впервые стал победителем гонки, которая проводится с 2010 года.