Итальянец Диего Улисси стал победителем гонки Мирового тура «Гран-при Монреаля»
МОСКВА, 11 сен —
Р-Спорт. Итальянский велогонщик из команды UAE Team Emirates Диего Улисси стал победителем однодневной гонки Мирового тура «Гран-при Монреаля».
Улисси в воскресенье преодолел 205 километров за 5 часов 22 минуты 29 секунд. Вторым финишировал испанец Хесус Херрада из Movistar. Замкнул тройку сильнейших голландец
Улисси впервые стал победителем гонки, которая проводится с 2010 года.
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