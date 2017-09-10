Российский велогонщик Сиваков стал вторым в общем зачете по итогам «Тура Олимпии»

По итогам шести гоночных дней Сиваков уступил (+16 секунд) в общем зачете только голландцу Паскалю Эйнкхорну, третьим стал бельгиец Стан Девулф (+18).

Эта гонка стала последней для Сивакова за BMC Development. Со следующего сезона он будет выступать за команду Мирового тура Sky.