Российский велогонщик Сиваков стал вторым в общем зачете по итогам «Тура Олимпии»
МОСКВА, 10 сен —
Р-Спорт. Российский велогонщик команды BMC Development Павел Сиваков стал вторым в общем зачете международной многодневки «Тур Олимпии», которая завершилась в Нидерландах в воскресенье.
По итогам шести гоночных дней Сиваков уступил (+16 секунд) в общем зачете только голландцу Паскалю Эйнкхорну, третьим стал бельгиец Стан Девулф (+18).
Эта гонка стала последней для Сивакова за BMC Development. Со следующего сезона он будет выступать за команду Мирового тура Sky.
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