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10 сентября 2017, 23:55 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Российский велогонщик Сиваков стал вторым в общем зачете по итогам «Тура Олимпии»

МОСКВА, 10 сен — Р-Спорт. Российский велогонщик команды BMC Development Павел Сиваков стал вторым в общем зачете международной многодневки «Тур Олимпии», которая завершилась в Нидерландах в воскресенье.

По итогам шести гоночных дней Сиваков уступил (+16 секунд) в общем зачете только голландцу Паскалю Эйнкхорну, третьим стал бельгиец Стан Девулф (+18).

Эта гонка стала последней для Сивакова за BMC Development. Со следующего сезона он будет выступать за команду Мирового тура Sky.
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