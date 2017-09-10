«Вуэльта-2017»: первая победа Фрума, дебютный подиум Закарина и последняя гонка Контадора

Эта гонка стала последней в карьере для титулованного испанца Альберто Контадора. Он не смог выиграть домашнюю многодневку в четвертый раз, но громко хлопнул дверью, одержав победу на королевском горном этапе с восхождением на Англиру.

Второе место в генеральной классификации занял итальянец Винченцо Нибали («Бахрейн-Мерида»). 32-летний гонщик, выигрывавший «Вуэльту» в 2010 году, во второй раз в карьере взойдет на вторую ступень подиума по итогам испанской многодневки.

Российских болельщиков порадовал 27-летний Ильнур Закарин. Капитан команды «Катюша-Альпецин», впервые выступавший на «Вуэльте», наконец-то смог реализовать свои амбиции и завершить Гранд-тур на подиуме. Россиянин, который ранее участвовал только в «Тур де Франс» (один раз) и «Джиро д’Италия» (трижды), лишь на предпоследнем этапе испанской многодневки смог вырваться на третье место в общем зачете.

По мнению президента Федерации велосипедного спорта России, трехкратного олимпийского чемпиона Вячеслава Екимова, в ближайшие годы Закарин сможет выиграть один из Гранд-туров. «Третье место на “Вуэльте” — это серьезное достижение, Ильнур к этому долго шел. И не только он, вся команда тянула его на такой результат. Закарин на этой “Вуэльте” подтвердил свой статус», — подчеркнул Екимов в разговоре с ТАСС.

Помимо красной майки лидера, по итогам «Вуэльты» Крис Фрум также стал обладателем еще двух маек: зеленой майки лучшего гонщика в очковой классификации и белой — в комбинированной. Гороховая майка «горного короля» досталась итальянцу Давиде Виллелле (Cannondale-Drapac). Лучшей командой стала казахстанская «Астана». Велогонщики с 19 августа по 10 сентября проехали 21 этап, за которые преодолели более 3300 км от Нима до Мадрида.

Долгожданный триумф Фрума

В последний раз выиграть два Гранд-тура за один сезон удавалось Контадору в 2008 году, тогда ему покорились «Джиро» и «Вуэльта». Поэтому решение четырехкратного победителя «Тур де Франс» Фрума поехать «Вуэльту» после успеха на «Большой петле» в этом году было воспринято неоднозначно. Многие сомневались в том, что у британца хватит сил провести два Гранд-тура на высоком уровне.

Но капитан «Скай», который называет «Вуэльту» своей любимой многодневкой, очень хотел наконец-то добавить в свой актив победу в Испании. Ранее британец пять раз принимал участие в «Вуэльте» и трижды финишировал в шаге от верхней ступени пьедестала. С шестой попытки у Фрума получилось выиграть. Причем он ехал в Испании так, что, как и несколькими месяцами ранее на «Тур де Франс», уже после половины гонки ни у кого не вызывало сомнений в том, что если не случится форс-мажор, то Фрум возьмет титул.

Теперь в послужном списке у 32-летнего британца нет победы только на одном Гранд-туре — «Джиро д’Италия». Он принимал участие в этой многодневке лишь дважды (2009, 2010), оба раза не преуспев (36-е место и сход). Но после долгожданного успеха на «Вуэльте» Фрум, вполне вероятно, захочет восполнить пробел, выйдя на старт «Джиро» в следующем году после семилетнего перерыва.

Покорить вершину

Незадолго до старта «Вуэльты» гонщик команды «Трек-Сегафредо» Контадор заявил, что эта гонка станет для него последней в карьере. 34-летний испанец, который выигрывал домашнюю многодневку трижды (2008, 2012, 2014), очень хотел завершить карьеру в роли триумфатора. Но его шансы на победу на «Вуэльте» рассыпались в прах уже после третьего этапа гонки. Испанец его откровенно провалил, проиграв по его итогам Фруму более двух с половиной минут.

По словам Контадора, ему просто не повезло, что именно на первом горном этапе у него произошел спад, он чувствовал сильную слабость и не мог выдерживать темп лидеров. Причины плохого самочувствия испанца так и остались неизвестны, но факт остается фактом, сразу «словив» столь сильное отставание, шансы на общую победу Контадор потерял. Но не сдался, а заявил, что теперь его целью является победа на отдельном этапе и начал активно атаковать.

Но длительное время, несмотря на сумасшедшую поддержку местных болельщиков, все его попытки забрать этап заканчивались ничем. Каждый раз находился кто-то сильнее или удачливее испанца. Но он все-таки дождался своего часа, во второй раз в карьере покорив Англиру.

Данная вершина, которую гонщики называют «Гора-убийца», настолько сложна даже для профессионалов, что организаторы «Вуэльты» включили ее в маршрут гонки лишь в седьмой раз в истории. Восхождение на Англиру — это подъем протяженностью 12,5 км со средним градиентом 10% и максимальным 23,5%. В этом году организаторы сделали этот этап предпоследним, а это значило, что именно на нем произойдет окончательное распределение позиций в генеральной классификации.

Контадор пошел в атаку за 15 км до финиша. Лидеры генеральной классификации не поддержали его темп, он оторвался и последние 5,5 км шел уже в одиночку. Испанец выиграл этап, одержав первую победу в этом сезоне и последнюю — в карьере.

По итогам «Вуэльты» ему был вручен приз самому активному гонщику. Многочисленные испанские болельщики устроили Контадору овацию.

Закарин — на подиуме

Восхождение на Англиру стало ключевым и для Закарина. Перед стартом 20-го этапа российский гонщик занимал четвертое место в общем зачете, уступая голландцу Вилко Келдерману из «Санвеб» 12 секунд. Отыграть такое отставание не казалось сверхсложной задачей, но трудность этапа делала борьбу непредсказуемой. В какой-то момент Закарин даже потерял контакт с группой лидеров, и, казалось, что россиянин не удержит и четвертое место.

Но он смог найти в себе силы сначала догнать своих основных соперников, а на последних трех километрах пойти в атаку и оторваться от Келдермана. В результате Закарин отобрал у голландца третье место, «привезя» ему 36 секунд. Правда, далась россиянину эта атака очень непросто: после гонки он признался, что никогда в жизни не выкладывался так, как на Англиру, отдав этому восхождению все силы без остатка.

Первый тренер российского велогонщика Гумяр Нурулин, по сравнению с Екимовым, был более осторожен в оценке перспектив Закарина на Гранд-турах. По его мнению, победа россиянина будет возможна только в случае пропуска гонки Фрумом.

«На следующий год можно ожидать, что Ильнур будет бороться за место в тройке на “Тур де Франс”, если его туда заявят. Но команда у него пока слабовата, и со “Скай” ему бороться будет трудно. Может ли он выиграть один из Гранд-туров в следующем сезоне? Если в нем не примет участие Фрум, то почему бы и нет», — сказал Нурулин ТАСС.

Закарин выступает за «Катюшу» с 2015 года. За это время он выиграл многодневку «Тур Романдии» (2015), по этапу на «Джиро д’Италия» (2015) и «Тур де Франс» (2016). Также он является двукратным чемпионом России в индивидуальной гонке (2013, 2017).

«Вуэльта Испании» в 2018 году пройдет с 25 августа по 16 сентября. Гонка стартует в Малаге и финиширует традиционно в Мадриде.