«Вуэльта-2017»: первая победа Фрума, дебютный подиум Закарина и последняя гонка Контадора
ТАСС, 10 сентября. Шоссейная многодневная велогонка «Вуэльта», проходившая в течение трех недель по дорогам Испании, Франции и Андорры, завершилась победой британца Криса Фрума из команды «Скай».
Эта гонка стала последней в карьере для титулованного испанца Альберто Контадора. Он не смог выиграть домашнюю многодневку в четвертый раз, но громко хлопнул дверью, одержав победу на королевском горном этапе с восхождением на Англиру.
Второе место в генеральной классификации занял итальянец Винченцо Нибали («Бахрейн-Мерида»). 32-летний гонщик, выигрывавший «Вуэльту» в 2010 году, во второй раз в карьере взойдет на вторую ступень подиума по итогам испанской многодневки.
Российских болельщиков порадовал 27-летний Ильнур Закарин. Капитан команды «Катюша-Альпецин», впервые выступавший на «Вуэльте»,
По мнению президента Федерации велосипедного спорта России, трехкратного олимпийского чемпиона Вячеслава Екимова, в ближайшие годы Закарин сможет выиграть один из
Помимо красной майки лидера, по итогам «Вуэльты» Крис Фрум также стал обладателем еще двух маек: зеленой майки лучшего гонщика в очковой классификации и белой — в комбинированной. Гороховая майка «горного короля» досталась итальянцу Давиде Виллелле (Cannondale-Drapac). Лучшей командой стала казахстанская «Астана». Велогонщики с 19 августа по 10 сентября проехали 21 этап, за которые преодолели более 3300 км от Нима до Мадрида.
Долгожданный триумф Фрума
В последний раз выиграть два
Но капитан «Скай», который называет «Вуэльту» своей любимой многодневкой, очень хотел
Теперь в послужном списке у 32-летнего британца нет победы только на одном
Покорить вершину
Незадолго до старта «Вуэльты» гонщик команды «Трек-Сегафредо» Контадор заявил, что эта гонка станет для него последней в карьере. 34-летний испанец, который выигрывал домашнюю многодневку трижды (2008, 2012, 2014), очень хотел завершить карьеру в роли триумфатора. Но его шансы на победу на «Вуэльте» рассыпались в прах уже после третьего этапа гонки. Испанец его откровенно провалил, проиграв по его итогам Фруму более двух с половиной минут.
По словам Контадора, ему просто не повезло, что именно на первом горном этапе у него произошел спад, он чувствовал сильную слабость и не мог выдерживать темп лидеров. Причины плохого самочувствия испанца так и остались неизвестны, но факт остается фактом, сразу «словив» столь сильное отставание, шансы на общую победу Контадор потерял. Но не сдался, а заявил, что теперь его целью является победа на отдельном этапе и начал активно атаковать.
Но длительное время, несмотря на сумасшедшую поддержку местных болельщиков, все его попытки забрать этап заканчивались ничем. Каждый раз находился
Данная вершина, которую гонщики называют «Гора-убийца», настолько сложна даже для профессионалов, что организаторы «Вуэльты» включили ее в маршрут гонки лишь в седьмой раз в истории. Восхождение на Англиру — это подъем протяженностью 12,5 км со средним градиентом 10% и максимальным 23,5%. В этом году организаторы сделали этот этап предпоследним, а это значило, что именно на нем произойдет окончательное распределение позиций в генеральной классификации.
Контадор пошел в атаку за 15 км до финиша. Лидеры генеральной классификации не поддержали его темп, он оторвался и последние 5,5 км шел уже в одиночку. Испанец выиграл этап, одержав первую победу в этом сезоне и последнюю — в карьере.
По итогам «Вуэльты» ему был вручен приз самому активному гонщику. Многочисленные испанские болельщики устроили Контадору овацию.
Закарин — на подиуме
Восхождение на Англиру стало ключевым и для Закарина. Перед стартом 20-го этапа российский гонщик занимал четвертое место в общем зачете, уступая голландцу Вилко Келдерману из «Санвеб» 12 секунд. Отыграть такое отставание не казалось сверхсложной задачей, но трудность этапа делала борьбу непредсказуемой. В
Но он смог найти в себе силы сначала догнать своих основных соперников, а на последних трех километрах пойти в атаку и оторваться от Келдермана. В результате Закарин отобрал у голландца третье место, «привезя» ему 36 секунд. Правда, далась россиянину эта атака очень непросто: после гонки он признался, что никогда в жизни не выкладывался так, как на Англиру, отдав этому восхождению все силы без остатка.
Первый тренер российского велогонщика Гумяр Нурулин, по сравнению с Екимовым, был более осторожен в оценке перспектив Закарина на
«На следующий год можно ожидать, что Ильнур будет бороться за место в тройке на “Тур де Франс”, если его туда заявят. Но команда у него пока слабовата, и со “Скай” ему бороться будет трудно. Может ли он выиграть один из
Закарин выступает за «Катюшу» с 2015 года. За это время он выиграл многодневку «Тур Романдии» (2015), по этапу на «Джиро д’Италия» (2015) и «Тур де Франс» (2016). Также он является двукратным чемпионом России в индивидуальной гонке (2013, 2017).
«Вуэльта Испании» в 2018 году пройдет с 25 августа по 16 сентября. Гонка стартует в Малаге и финиширует традиционно в Мадриде.
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