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10 сентября 2017, 22:18 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Контадор официально завершил карьеру, последней гонкой которой стала «Вуэльта"-2017

МОСКВА, 10 сен — Р-Спорт. Испанский велогонщик Альберто Контадор официально завершил профессиональную карьеру, финишировав на «Вуэльте» пятым в общем зачете.

Контадор ранее объявил, что «Вуэльта» станет последней гонкой в его карьере. Перед горным этапом в субботу Контадор написал в своем аккаунте на микроблоге Twitter «Последний бой». Этот горный этап с финишем на знаменитой Англиру Контадор выиграл.

В активе Контадора три победы в общем зачете «Вуэльты» (2008, 2012, 2014), две победы на «Джиро д’Италия» (2008, 2015) и две — на «Тур де Франс» (2007, 2009).

Всего в его активе 68 побед на профессиональном уровне. Первый профессиональный контракт у Контадора был с командой O.N.C.E. -Eroski, в 2017 году он выступал за Trek-Segafredo. Среди команд, за которые выступал Контадор также казахстанская «Астана» и российская Tinkoff-Saxo, переименованная в Tinkoff в 2016 году.
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