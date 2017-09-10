Контадор официально завершил карьеру, последней гонкой которой стала «Вуэльта"-2017

Контадор ранее объявил, что «Вуэльта» станет последней гонкой в его карьере. Перед горным этапом в субботу Контадор написал в своем аккаунте на микроблоге Twitter «Последний бой». Этот горный этап с финишем на знаменитой Англиру Контадор выиграл.

В активе Контадора три победы в общем зачете «Вуэльты» (2008, 2012, 2014), две победы на «Джиро д’Италия» (2008, 2015) и две — на «Тур де Франс» (2007, 2009).