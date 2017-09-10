Лопес стал восьмым по результатам «Вуэльты Испании»
Сегодня прошел финальный этап многодневной велогонки «Вуэльта Испании».
Победителем последнего этапа стал итальянец Маттео Трентин из команды «Quick-Step Floors», вторым финишировал француз Лоренцо Манзен из FDJ, третьим стал норвежец Сёрен Краг Андерсен из «Sunweb».
Лучший результат «Астаны», у финишировашего 31-м Алексея Луценко, Лоуренс де Вриз стал 33-м, Луис Леон Санчес — 46-м, Фабио Ару — 47-м, Сергей Чернецкий — 51-м, Пельо Бильбао — 68-м, Мигель Анхель Лопес — 80-м, Никита Стальнов — 129-м.
«Вуэльта Испании». 21-й этап
Арройомолинос — Мадрид, 117.6 километров
1. Маттео Трентин (Италия, «Quick-Step Floors») — 3:06:25
2. Лоренцо Манзен (Франция, FDJ)
3. Сёрен Краг Андерсен (Норвегия, «Sunweb»)
31. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +0:11
33. Лоуренс де Вриз (Бельгия, «Астана») — +0:14
46. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана»)
47. Фабио Ару (Италия, «Астана»)
51. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана»)
68. Пельо Бильбао (Испания, «Астана»)
80. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана»)
129. Никита Стальнов (Казахстан, «Астана») — +1:05
Общий зачет:
1. Крис Фрум (Великобритания, «Sky») — 82:30:02
2. Винченцо Нибали (Италия, «Bahrain Merida») — +2:15
3. Ильнур Закарин (Росиия, «Katusha—Alpecin») — +2:51
8. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — +9:13
13. Фабио Ару (Италия, «Астана») — +21:41
23. Пельо Бильбао (Испания, «Астана») — +1:06:22
32. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +1:36:50
75. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +3:08:08
94. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») — +3:35:00
122. Лоуренс де Вриз (Бельгия, «Астана») — +4:12:46
145. Никита Стальнов (Казахстан, «Астана») — +4:44:07.
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