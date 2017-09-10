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10 сентября 2017, 21:48 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Фрум стал победителем веломногодневки «Вуэльта Испании», Закарин — третий

ТАСС, 10 сентября. Британский велогонщик команды «Скай» Крис Фрум впервые в карьере стал победителем «Вуэльты Испании». Многодневка завершилась в воскресенье в Мадриде.

Второе место в генеральной классификации занял итальянец Винченцо Нибали («Бахрейн-Мерида»). Третьим стал россиянин Ильнур Закарин («Катюша-Альпецин»).

Для 27-летнего Закарина этот подиум стал первым в карьере на Гранд-турах.

Велогонщики с 19 августа по 10 сентября проехали 21 этап, преодолев более 3300 км по дорогам Франции, Андорры и Испании.
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