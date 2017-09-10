Второе место в генеральной классификации занял итальянец Винченцо Нибали («Бахрейн-Мерида»). Третьим стал россиянин Ильнур Закарин («Катюша-Альпецин»).

Для 27-летнего Закарина этот подиум стал первым в карьере на Гранд-турах.

Велогонщики с 19 августа по 10 сентября проехали 21 этап, преодолев более 3300 км по дорогам Франции, Андорры и Испании.