Дмитрий Седун подвел итоги «Вуэльты» для «Астаны»
Спортивный директор «Астаны» Дмитрий Седун подвел итоги «Вуэльты» для казахстанской команды после того, как предпоследний 20-й этап расставил всех по местам в генеральной классификации.
«Думаю, что мы можем сказать, что завершаем эту «Вуэльту» с приличным багажом результатов. Мы выиграли три этапа, одержали победу в итоговой общекомандной классификации, и наш гонщик стал первым в молодежном зачете. Это очень здорово!
Мы начали эту «Вуэльту» с определенными амбициями в генеральной классификации, рассчитывая на нашего чемпиона Италии Фабио Ару. Но летний период у него получился очень напряженным, и он приехал в Испанию немного уставшим. Кроме того, в нашем составе был Мигель Анхель Лопес, который проехал свой первый в карьере
Напомним, что «Астана» выиграла общий зачет «Вуэльты». Сегодня на гонке проходит заключительный 21-й этап, который уже не влияет на генеральную классификацию.
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