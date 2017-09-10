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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30958910/
10 сентября 2017, 19:34 | Летние: Велоспорт | Vesti.kz

Дмитрий Седун подвел итоги «Вуэльты» для «Астаны»

Спортивный директор «Астаны» Дмитрий Седун подвел итоги «Вуэльты» для казахстанской команды после того, как предпоследний 20-й этап расставил всех по местам в генеральной классификации.

«Думаю, что мы можем сказать, что завершаем эту «Вуэльту» с приличным багажом результатов. Мы выиграли три этапа, одержали победу в итоговой общекомандной классификации, и наш гонщик стал первым в молодежном зачете. Это очень здорово!

Мы начали эту «Вуэльту» с определенными амбициями в генеральной классификации, рассчитывая на нашего чемпиона Италии Фабио Ару. Но летний период у него получился очень напряженным, и он приехал в Испанию немного уставшим. Кроме того, в нашем составе был Мигель Анхель Лопес, который проехал свой первый в карьере Гранд-тур. Вчерашний этап сложился для нас не слишком удачно, но на общую картину выступления команды он не повлиял. Самое главное, что «Астана» провела отличную командную работу на этой «Вуэльте», проявила себя с самой лучшей стороны. День за днем мы ставили перед собой новые цели, большинство из которых было достигнуто. Победа в общекомандной классификации демонстрирует сплоченность и силу нашего коллектива. Я поздравляю всю команду, гонщиков и персонал с прекрасной гонкой. Это были три великолепные недели", — цитирует Седуна официальный сайт «Астаны».

Напомним, что «Астана» выиграла общий зачет «Вуэльты». Сегодня на гонке проходит заключительный 21-й этап, который уже не влияет на генеральную классификацию.

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