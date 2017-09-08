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8 сентября 2017, 19:24 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Де Гендт победил на 19-м этапе «Вуэльты Испании», Закарин — 4-й в общем зачёте

Бельгиец Томас де Гендт из команды Lotto Soudal победил на 19-м этапе веломногодневки Гранд-тура «Вуэльты Испании».

В общем зачёте лидерство сохраняет британец Кристофер Фрум из Sky. Россиянин Ильнур Закарин из команды Katusha-Alpecin по-прежнему четвёртый.

Велошоссе. Гонка Гранд-тура «Вуэльта Испании». 19-й этап.

1. Томас Де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) — 3:35:46.
2. Харлинсон Пантано (Колумбия, Trek-Segafredo) — то же время.
3. Иван Гарсия Кортина (Испания, Bahrain-Merida) — то же время.

Общий зачёт после 19-го этапа.

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) — 75:51.51.
2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) — +1.37.
3. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) — +2.17.
4. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +2.29.
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