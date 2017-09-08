Де Гендт победил на 19-м этапе «Вуэльты Испании», Закарин — 4-й в общем зачёте
Бельгиец Томас де Гендт из команды Lotto Soudal победил на 19-м этапе веломногодневки
Гранд-тура «Вуэльты Испании».
В общем зачёте лидерство сохраняет британец Кристофер Фрум из Sky. Россиянин Ильнур Закарин из команды
Велошоссе. Гонка
1. Томас Де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) — 3:35:46.
2. Харлинсон Пантано (Колумбия, Trek-Segafredo) — то же время.
3. Иван Гарсия Кортина (Испания, Bahrain-Merida) — то же время.
Общий зачёт после 19-го этапа.
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) — 75:51.51.
2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) — +1.37.
3. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) — +2.17.
4. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +2.29.
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