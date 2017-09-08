Уго Уле переходит в «Астану»

— Переход в команду «Астана» — это новый, очень серьезный вызов для меня. Это шанс сделать новый шаг в своем развитии. «Астана» — это казахстанский проект, но, при этом, большая интернациональная команда. После нескольких лет в практически полностью французской команде, мне будет очень интересно оказаться в интернациональном коллективе. «Астана» известна своими большими амбициями на Гранд-турах, и я буду рад помочь команде и на супермногодневках, и на классических гонках, которые мне очень нравятся, — сказал Уго Уле.



Уго Уле (26 лет), в данный момент выступающий на «Вуэльте Испании», очень хорошо себя чувствует как в классических гонках, так и на многодневках, где всегда оказывает хорошую поддержку лидерам команды. Помимо этого, Уле является достаточно сильным специалистом в гонках с раздельным стартом — в 2015 году он стал чемпионом Канады в индивидуальной гонке, а также, выиграл молодежные Панамериканские Игры в «разделке».



Среди основных результатов Уго Уле можно отметить 2-е место в общем зачете многодневки «Тур де Бос» (2012, 2016), 3-е место на этапе «Тур де Сан Луис» (2015), 4-е место в групповой гонке чемпионата мира до 23 лет (2012) и 5-е место в общем зачете многодневной гонки «Петля Майена» (2017).



— Уго интересен нам в первую очередь с точки зрения укрепления команды на весенних классических гонках. Несмотря на молодость, у него уже очень большой опыт выступления на самых престижных «классиках», включая такие монументы, как «Милан — Сан Ремо», «Тур Фландрии» и «Париж — Рубэ». Но, не надо забывать, что Уле еще очень молод и пока еще только ищет свой путь в профессиональном велоспорте. Думаю, что кроме поддержки наших лидеров на «классиках», Уго сможет получить и свой шанс проявить себя. Сегодня наша команда примет участие в гонке в Квебеке, и нам вдвойне приятно объявить о новом канадском гонщике именно в Канаде. Уверен, и для наших партнеров, в частности, для «Аргон 18», это хорошая новость, — рассказал генеральный менеджер команды Александр Винокуров.