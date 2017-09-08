Белорус Василий Кириенко занял третье место на пятом этапе велогонки «Тур Британии»

Белорусский спортсмен проехал 16,2 км за 19 мин. 9 сек. Его опередили велогонщик из Нидерландов Ларс Боом с результатом 19 мин. 2 сек. и бельгиец Виктор Кампенертс — 19 мин. 8 сек. Соревнования закончатся 10 сентября.

Континентальная команда «Минск» стартовала в трехдневной гонке «Тур Болгарии — Юг» в Елене. На первом этапе соревнований белорус Константин Клименков стал третьим. Первую позицию закрепил за собой Виталий Буц из украинского велоклуба «Кольс», который добрался до финиша за 5 ч. 45 мин. 49 сек. Вторым стал его партнер по команде Андрей Василюк.