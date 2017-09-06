Гонщик «Астаны» Лопес в пятый раз поднялся на пьедестал этапа «Вуэльты»
Гонщик «Астаны» Мигель Анхель Лопес стал третьим на 17-м этапе испанской веломногодневки «Вуэльта», передает корреспондент Vesti.kz.
Победителем этапа длиной 180,5 километров стал австриец Штефан Денифль из Aqua Blue Sport, а вторым финишировал испанец Альберто Контадор из
В генеральной классификации лидирует британец Крис Фрум из Sky, который опережает итальянца Винченцо Нибали из
На текущей «Вуэльте» Лопес дважды выигрывал этапы и один раз становился вторым. Также в активе «Астаны» победа казахстанца Алексея Луценко на пятом этапе.
Отметим, что завершится «Вуэльта» уже 10 сентября финишем в Мадриде.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter