Гонщик «Астаны» Лопес в пятый раз поднялся на пьедестал этапа «Вуэльты»

Победителем этапа длиной 180,5 километров стал австриец Штефан Денифль из Aqua Blue Sport, а вторым финишировал испанец Альберто Контадор из Trek-Segafredo.

В генеральной классификации лидирует британец Крис Фрум из Sky, который опережает итальянца Винченцо Нибали из Bahrain-Merida и голландского гонщика Sunweb Вилко Келдермана. На шестом месте идет Лопес, а на девятом — капитан «Астаны» Фабио Ару, закончивший 17-й этап на 17-м месте.

На текущей «Вуэльте» Лопес дважды выигрывал этапы и один раз становился вторым. Также в активе «Астаны» победа казахстанца Алексея Луценко на пятом этапе.

Отметим, что завершится «Вуэльта» уже 10 сентября финишем в Мадриде.