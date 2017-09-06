Бахтияр Кожатаев продлил контракт с «Астаной»

— Я очень рад тому, что продлил контракт с командой «Астана». Чувствую, что в этом сезоне я существенно прибавил, что смог выйти на новый уровень, и участие в «Тур де Франс» стало для меня важным шагом в моей карьере. Я благодарен команде на доверие и поддержку, за шанс продолжить свое развитие на самом высоком уровне. Надеюсь, что опыт этого сезона поможет мне раскрыть свой потенциал в следующем году. Однако, и этот сезон еще далек от завершения, и я приложу максимум усилий, чтобы добиться высокого результата в следующих гонках, — рассказал Бахтияр Кожатаев.

Бахтияр Кожатаев (25 лет) в этом году дебютировал на «Тур де Франс», где оказал существенную поддержку лидеру команды Фабио Ару. Кроме того, вместе со сборной Казахстана Бахтияр одержал победу в командной гонке на чемпионате Азии. Также, накануне участия в «Тур де Франс» Кожатаев отлично проявил себя на многодневной гонке «Рут дю Сюд», где занял 8-е место на королевском горном этапе, став 11-м в итоговой генеральной классификации. Среди ближайших целей гонщика — две однодневные гонки Мирового Тура в Канаде.

— Несмотря на то, что Бахтияр проводит свой третий сезон в команде «Астана», он все еще очень молодой гонщик, который пока набирается опыта в Мировом Туре. Мы очень аккуратно подходим к его развитию, не форсируем ситуацию. В прошлом году он дебютировал на «Джиро», в этом очень неплохо проехал «Тур де Франс», где он проявил себя как хороший помощник в горах. Думаю, что начиная со следующего сезона мы вправе ожидать от него определенного прорыва, и я уверен, что он произойдет, — рассказал генеральный менеджер Александр Винокуров.