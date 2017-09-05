Фрум преодолел дистанцию 40,2 км между Лос Акросом и Логроньо 47 минут. Второе место занял голландец Вилко Келдерман (Sunweb, отставание 29 секунд). Третьим стал итальянец Винченцо Нибали (Bahrein Merida, +57 сек.).

Россиянин Ильнур Закарин из команды «Катюша-Альпецин» занял четвертое место (+59 сек.).

Фрум сохранил лидерство в общем зачете (62 часа 53 минуты 25 секунд). Закарин идет четвертым, отставая от британца на 3 минуты 7 секунд.