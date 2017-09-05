Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30907781/
5 сентября 2017, 20:00 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Фрум выиграл 16-й этап веломногодневки «Вуэльта», Закарин — четвертый

ТАСС, 5 сентября. Британский велогонщик команды «Скай» Крис Фрум стал победителем гонки с раздельным стартом на 16-м этапе многодневки «Вуэльта Испании».

Фрум преодолел дистанцию 40,2 км между Лос Акросом и Логроньо 47 минут. Второе место занял голландец Вилко Келдерман (Sunweb, отставание 29 секунд). Третьим стал итальянец Винченцо Нибали (Bahrein Merida, +57 сек.).

Россиянин Ильнур Закарин из команды «Катюша-Альпецин» занял четвертое место (+59 сек.).

Фрум сохранил лидерство в общем зачете (62 часа 53 минуты 25 секунд). Закарин идет четвертым, отставая от британца на 3 минуты 7 секунд.

«Вуэльта», которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости

Россиянин Фокеев стал чемпионом мира по стендовой стрельбе в дабл-трапе

Сборная Южной Кореи вышла в финальную часть ЧМ-2018

Ганус: сентябрьский аудит WADA может закрыть еще ряд критериев, предъявляемых к РУСАДА

Российские баскетболисты уступили латвийцам, потерпев первое поражение на ЧЕ