«Это территория Алексея Луценко». Сергей Курдюков оценил новый маршрут «Тура Алматы»

— Cергей, в этом году изменен формат гонки. Что думаете об этом, добавит ли это сложности?

— Совершенно очевидно — да. Горы, особенно такие — настоящие, высокие, как в окрестностях Алматы, всегда предполагают жесткий отсев. Хотя было бы ошибкой считать, что ехать тот круг, на котором выступали все предыдущие годы в формате кольцевой однодневки и который будет задействован и в этом году, намного легче. На Аль-Фараби высокие скорости, постоянные затяжные, пусть и некрутые, подъемы и спуски. А вспомните погоду, в которую победил в 2016-м году Алексей Луценко — он признался после финиша, что это был один из самых трудных дней в его карьере. Шоссейные велогонки в принципе не бывают легкими, просто у этапов с финишем в длинную крутую гору своя специфика, и круг претендентов резко сужается.

— Можно ли назвать второй этап полноценно горным?

— Да, безусловно. Такая развязка определяет общий зачет многодневки всегда. И такой жанр напрашивался сам собой. Я помню, все специалисты и гонщики, которые выступали на «Туре Алматы», глядели на снежные хребты и говорили: «Когда рядом такое богатство — грех не использовать». Но для однодневной гонки горная трасса не очень подходила — должны ведь и люди на центральных улицах города полюбоваться соревнованиями, и шансы надо дать многим гонщикам. В этот раз один из этапов будет более «демократичным», а второй — бескомпромиссно горным. Так что, как говорится, слово дадут всем.

— Кому традиционно подходят такие этапы?

— Это территория Алексея Луценко, что он уже не раз доказал. Хотя только что он великолепно выиграл на «Вуэльте» в тяжелую и крутую гору — она, правда, была короткой, и он победил из отрыва. Здесь нужно обладать огромными силовыми возможностями и колоссальной силовой выносливостью.

— Поднимались ли вы сами на Медео? Знаком ли вам маршрут?

— Поднимался, и не раз. Причем гораздо чаще на велосипеде, чем на машине. Настоящая тяжелая гора, которая отбирает сильнейших. Если ехать этот подъем до Чимбулака — получится уже экстремальный финиш. Так же, как если бы гонка ушла на БАО с высотами, на которые в районе Космостанции выходит дорога. Но в этом случае тех, кому удалось бы достойно себя проявить, можно было бы пересчитать на пальцах одной руки.

— Расскажите о категориях сложности подъема на Медео.

— Он заслуживает, как минимум, первой категории — и по протяженности, и по среднему градиенту, и потому, что стоит в самом финале этапа.

Напомним, велогонка «Тур Алматы» проходит с 2013 года. В этом году юбилейный пятый тур впервые пройдет в два дня. Первый этап многодневки стартует 30 сентября возле университета КБТУ, финишируют велогонщики на «Алматы Арене». Во второй заключительный день, 1 октября, гонка начнется у ледовой арены «Халык Арена», а завершится «Тур Алматы» на высокогорном катке Медео.

Сергей Курдюков традиционно выступает ведущим церемоний открытий и закрытий «Тура Алматы», а также комментирует гонку для телеканала Qazsport. Велогонка будет транслироваться и на канале «Евроспорт» — финальный отрезок, финиш и церемония награждения будут показаны в прямом эфире.