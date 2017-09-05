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5 сентября 2017, 7:57 | Летние: Велоспорт | Uralpress.ru

Дубровский наградил копейских велогощиков

Парк спорта и отдыха начал работу в Челябинске на территории конноспортивного комплекса «Рифей», центром которого стала новая велосипедная дорожка. Торжественное открытие прошло 2 сентября под руководством Бориса Александровича Дубровского.

Губернатор Челябинской области поздравил всех, кто прибыл на праздник, с завершением одного из этапов реконструкции «Рифея» и провёл награждение победителей VIIIлетней Спартакиады учащихся России 2017 года. Все чемпионы и призёры Спартакиады, а также их наставники получили специальные сертификаты и денежные премии правительства Челябинской области.

В числе награждённых восемь копейчан. Это учащиеся и тренеры спортивной школы № 2 по велоспорту: Егор Сапегин, Денис Бабенков, Владислава Кирикова, Диана Богданова и их тренеры Оксана Курзина, Дарья Стрежнева, Юрий и Евгений Виноградовы, сообщает пресс-служба администрации Копейска.
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