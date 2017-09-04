Велогонщик Сиваков заявил, что оформит гражданство Франции, но выступать будет за РФ

Победитель молодежной «Джиро д’Италия» Сиваков на прошлой неделе подписал первый профессиональный контракт с командой Мирового тура Sky. Сайт Cyclingnews опубликовал интервью Сивакова, где он говорит о том, что получает французский паспорт, и пока не знает, за какую сборную будет выступать дальше. Ранее в интервью агентству «Р-Спорт» Сиваков сказал, что хочет выступать только за Россию.

«В этом плане ничего не изменилось. Пока выступаю за Россию и буду выступать (за Россию). Я просто буду получать французское гражданство в конце этого года. Мне часто задавали этот вопрос, и я отвечал, что буду над этим думать, пока еще никаких решений не принято, даже далеко от этого», — сообщил Сиваков корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Сиваков в возрастной категории до 23 лет выступит на сентябрьском чемпионате мира в норвежском Бергене в составе сборной России.