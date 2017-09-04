Кучерявый: Отец велогонщика Сивакова заверил, что сын будет выступать за Россию
АРЛЬ (Франция), 4 сен —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрий Кучерявый заявил, что отец велогонщика Павла Сивакова заверил его в том, что сын будет выступать под российским флагом.
Победитель молодежной «Джиро д’Италия"-2017 Сиваков на прошлой неделе подписал первый профессиональный контракт с командой Мирового тура Sky, рассчитанный на три года. Ранее Сиваков в интервью сайту Cyclingnews заявил, что в следующем году он получит французский паспорт и пока не знает, за какую сборную будет выступать в будущем.
«Я пока не говорил с Пашей, но его отец заверил меня в том, что сын будет выступать за Россию. С самим Пашей обсудим это на чемпионате мира в Бергене», — сообщил Кучерявый по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Сиваков в возрастной категории до 23 лет выступит на сентябрьском чемпионате мира в норвежском Бергене в составе сборной России. Отец Павла — известный в прошлом велогонщик Алексей Сиваков, мать —
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