Кучерявый: Отец велогонщика Сивакова заверил, что сын будет выступать за Россию

Победитель молодежной «Джиро д’Италия"-2017 Сиваков на прошлой неделе подписал первый профессиональный контракт с командой Мирового тура Sky, рассчитанный на три года. Ранее Сиваков в интервью сайту Cyclingnews заявил, что в следующем году он получит французский паспорт и пока не знает, за какую сборную будет выступать в будущем.

«Я пока не говорил с Пашей, но его отец заверил меня в том, что сын будет выступать за Россию. С самим Пашей обсудим это на чемпионате мира в Бергене», — сообщил Кучерявый по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».