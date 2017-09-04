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4 сентября 2017, 15:30 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Российский велогонщик Сиваков заявил, что в 2018 году получит французский паспорт

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт. Российский велогонщик Павел Сиваков заявил, что в следующем году получит французский паспорт, однако пока не знает, какую страну будет представлять на международных стартах.

Лидер молодежной сборной России Сиваков, будучи победителем молодежной «Джиро д’Италия», подписал трехлетний контракт с британской Sky, за которую начнет выступать в сезоне-2018. Этот контракт станет первым профессиональным в его карьере.

«В следующем году я буду французом. Я не знаю, в майке какой страны буду выступать на чемпионате мира, но точно получу французский паспорт в следующем году, — сказал Сиваков, которого цитирует cyclingnews.com. — Возможно, я чувствую себя больше французом, чем русским, но обе страны мне небезразличны».

Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян ранее сообщил «Р-Спорт», что Сиваков будет готовиться к чемпионату мира, который пройдет 17—24 сентября в Бергене.
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