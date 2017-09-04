Определен состав женской команды России на ЧМ по велоспорту на шоссе в Бергене
АРЛЬ (Франция), 4 сен —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Стал известен состав женской команды сборной России по велоспорту на шоссе на чемпионат мира в норвежском Бергене.
Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдет с 17 по 24 сентября.
«На чемпионате мира у нас выступят в групповой гонке: Ольга Забелинская, Анастасия Яковенко, Светлана Кузнецова, Ксения Цымбалюк, Анна Потокина», — заявил агентству «Р-Спорт» по телефону старший тренер женской команды Юрий Гурьянов.
«Разделку» проедут Забелинская и Цымбалюк, — добавил он.
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