Определен состав женской команды России на ЧМ по велоспорту на шоссе в Бергене

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдет с 17 по 24 сентября.

«На чемпионате мира у нас выступят в групповой гонке: Ольга Забелинская, Анастасия Яковенко, Светлана Кузнецова, Ксения Цымбалюк, Анна Потокина», — заявил агентству «Р-Спорт» по телефону старший тренер женской команды Юрий Гурьянов.

«Разделку» проедут Забелинская и Цымбалюк, — добавил он.