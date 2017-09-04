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4 сентября 2017, 14:14 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Определен состав женской команды России на ЧМ по велоспорту на шоссе в Бергене

АРЛЬ (Франция), 4 сен — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Стал известен состав женской команды сборной России по велоспорту на шоссе на чемпионат мира в норвежском Бергене.

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдет с 17 по 24 сентября.

«На чемпионате мира у нас выступят в групповой гонке: Ольга Забелинская, Анастасия Яковенко, Светлана Кузнецова, Ксения Цымбалюк, Анна Потокина», — заявил агентству «Р-Спорт» по телефону старший тренер женской команды Юрий Гурьянов.

«Разделку» проедут Забелинская и Цымбалюк, — добавил он.
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