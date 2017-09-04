Велогонщики Закарин, Чернецкий, Сиваков вошли в состав мужской команды России на ЧМ

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе состоится 17—24 сентября .

«В групповой гонке в составе у нас стоят Ильнур Закарин, Максим Бельков, Вячеслав Кузнецов, Сергей Чернецкий, Иван Савицкий, Сергей Шилов. Александр Евтушенко пока идет запасным на групповую гонку, но стоит в составе на индивидуальную гонку, как и Ильнур Закарин, запасным на “разделку” будет Бельков. Этот состав расширенный, если будут нужны изменения, будем вносить после последних международных гонок перед Бергеном», — сообщил по телефону агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Иракли Абрамян.

«В возрастной категории до 23 лет у нас поедут Павел Сиваков, Дмитрий Страхов — оба выступят и в группе, и в “разделке”. В групповой гонке также выступят Артем Ныч, Николай Черкасов, Петр Рикунов. Также Рикунов будет в запасе на индивидуальную гонку», — добавил Абрамян.