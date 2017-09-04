«Газпром-Русвело» не выступит в командной гонке на ЧМ по велоспорту на шоссе
АРЛЬ (Франция), 4 сен —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Проконтинентальная российская велокоманда «Газпром-Русвело» не выступит в командной гонке на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в норвежском Бергене, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе велокоманды.
Соревнования в командной гонке проводятся по клубному принципу. Из российских команд квоту на участие получила только «Газпром-Русвело».
«Мы не выступим в командной гонке, будем готовиться к заключительным итальянским гонкам сезона», — сообщили в
Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдет в норвежском Бергене с 17 по 24 сентября.
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