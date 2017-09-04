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4 сентября 2017, 11:58 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

«Газпром-Русвело» не выступит в командной гонке на ЧМ по велоспорту на шоссе

АРЛЬ (Франция), 4 сен — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Проконтинентальная российская велокоманда «Газпром-Русвело» не выступит в командной гонке на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в норвежском Бергене, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе велокоманды.

Соревнования в командной гонке проводятся по клубному принципу. Из российских команд квоту на участие получила только «Газпром-Русвело».

«Мы не выступим в командной гонке, будем готовиться к заключительным итальянским гонкам сезона», — сообщили в пресс-службе «Газпром-Русвело».

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдет в норвежском Бергене с 17 по 24 сентября.
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