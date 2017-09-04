Россиянин Сергей Пудов занял третье место на чемпионате мира по паравелоспорту в ЮАР
МОСКВА, 4 сен —
Р-Спорт. Россиянин Сергей Пудов занял третье место на чемпионате мира по паравелоспорту на шоссе в ЮАР в индивидуальной гонке (класс МС4).
Победу в индивидуальной гонке в заключительный день соревнований одержал немец Тобиас Феттер. Второй результат показал австралиец Кайл Бриджвуд.
Еще один россиянин Никита Нагнибедов стал девятым.
Велоспорт с поражением
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