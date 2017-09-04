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4 сентября 2017, 10:00 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Россиянин Сергей Пудов занял третье место на чемпионате мира по паравелоспорту в ЮАР

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт. Россиянин Сергей Пудов занял третье место на чемпионате мира по паравелоспорту на шоссе в ЮАР в индивидуальной гонке (класс МС4).

Победу в индивидуальной гонке в заключительный день соревнований одержал немец Тобиас Феттер. Второй результат показал австралиец Кайл Бриджвуд.

Еще один россиянин Никита Нагнибедов стал девятым.

Велоспорт с поражением опорно-двигательного аппарата входит в программу летних Паралимпийских игр.
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