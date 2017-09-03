Гонщик «Астаны» Лопес выиграл второй этап на «Вуэльте»
Колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес, выступающий за казахстанскую команду «Астана», стал победителем 15-го этапа многодневки «Вуэльта», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Лопес преодолел королевский горный этап с финишем в подъем специальной категории на наивысшей отметке за три часа и 34,51 минуты. Вторым стал россиянин Ильнур Закарин из команды
Еще два представителя «Астаны» Пелло Бильбао и Фабио Ару финишировали десятым и 11-м соответственно.
Этот успех позволил Лопесу, ранее выигравшему 11-й этап «Вуэльты», подняться с десятого на шестое место в генеральной классификации, потеснив на седьмое Ару. Лидерство здесь удерживает британец Кристофер Фрум из команды Sky.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter