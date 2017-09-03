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3 сентября 2017, 19:05 | Летние: Велоспорт | Vesti.kz

Гонщик «Астаны» Лопес выиграл второй этап на «Вуэльте»

Колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес, выступающий за казахстанскую команду «Астана», стал победителем 15-го этапа многодневки «Вуэльта», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Лопес преодолел королевский горный этап с финишем в подъем специальной категории на наивысшей отметке за три часа и 34,51 минуты. Вторым стал россиянин Ильнур Закарин из команды Katusha-Alpecin (+36), а третьим — голландец Вилко Кельдерман (Team Sunweb, +45).

Еще два представителя «Астаны» Пелло Бильбао и Фабио Ару финишировали десятым и 11-м соответственно.

Этот успех позволил Лопесу, ранее выигравшему 11-й этап «Вуэльты», подняться с десятого на шестое место в генеральной классификации, потеснив на седьмое Ару. Лидерство здесь удерживает британец Кристофер Фрум из команды Sky.
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