Гонщик «Астаны» Лопес выиграл второй этап на «Вуэльте»

Лопес преодолел королевский горный этап с финишем в подъем специальной категории на наивысшей отметке за три часа и 34,51 минуты. Вторым стал россиянин Ильнур Закарин из команды Katusha-Alpecin (+36), а третьим — голландец Вилко Кельдерман (Team Sunweb, +45).

Еще два представителя «Астаны» Пелло Бильбао и Фабио Ару финишировали десятым и 11-м соответственно.

Этот успех позволил Лопесу, ранее выигравшему 11-й этап «Вуэльты», подняться с десятого на шестое место в генеральной классификации, потеснив на седьмое Ару. Лидерство здесь удерживает британец Кристофер Фрум из команды Sky.