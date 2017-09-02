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2 сентября 2017, 19:27 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Поляк Майка выиграл 14-й этап веломногодневки «Вуэльта»

ТАСС, 2 сентября. Польский велогонщик Рафал Майка из команды Bora-Hansgrohe одержал победу на 14-м этапе многодневки «Вуэльта Испании». Этап стартовал в городе Эсиха и финишировал на вершине перевала Сьерра де ла Пандера (провинция Хаэн).

Поляк преодолел дистанцию 175 км за 4 часа 42 минуты 10 секунд. Вторым финишировал колумбиец Мигель Анхель Лопес из казахстанской «Астаны», проигравший Майке 27 секунд. Третьим стал итальянец Винченцо Нибали из Bahrain-Merida (+31 секунда). В одно время с итальянцем на финиш пришли лидер генеральной классификации британец Крис Фрум («Скай») и россиянин Ильнур Закарин из «Катюши-Альпецин».

27-летний Майка впервые в карьере одержал победу на «Вуэльте». В 2015 году поляк стал третьим в генеральной классификации на испанском Гранд-туре. Для Майки эта победа стала четвертой на Гранд-турах. Ранее он трижды побеждал на этапах «Тур де Франс».

В генеральной классификации лидерство сохранил Фрум. Второе место занимает Нибали (+0.55), на третью позицию поднялся голландец Вилко Келдерман из Team Sunweb (+2.17). Закарин поднялся на четвертое место в общем зачете (+2.25).

«Вуэльта», которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.
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