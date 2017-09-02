Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30874687/
2 сентября 2017, 11:45 | Летние: Велоспорт | Lenta.Ru

Американского велосипедиста атаковала птица

Американского велосипедиста-любителя атаковала птица. Видео было опубликовано на YouTube-канале ViralHog.

«Я просто катался на велосипеде и развлекался, когда некоторые пернатые друзья решили присоединиться ко мне на прогулке. Кажется, сороки открыли сезон раньше обычного», — прокомментировал произошедшее мужчина.

Птица более десяти раз ударила велосипедиста по шлему, после чего улетела.

Российский велогонщик швейцарской команды Katusha-Alpecin Максим Бельков подвергся нападению болельщика во время 12-го этапа веломногодневки «Вуэльта Испании».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону

Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Шотландский боксер умер из-за сгонки веса