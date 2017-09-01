Итальянец Трентин выиграл 13-й этап веломногодневки «Вуэльта»

Трентин преодолел дистанцию 198,4 км за 4 часа 25 минут 13 секунд. Вторым финишировал итальянец Джанни Москов из команды «Скай», показавший то же время. Третьим стал датчанин Сёрен Краг Андерсен из Team Sunweb.

Трентин выиграл третий этап на текущей «Вуэльте». Ранее он был первым на четвертом и десятом этапах. Также эта победа стала шестой для итальянца на Гранд-турах, дважды он выигрывал этапы на «Тур де Франс» и один раз на «Джиро д’Италия». Представители Quick Step одержали пятую победу на нынешней «Вуэльте» — кроме Трентина, лучшими на этапах становились бельгиец Ив Лампарт (2-й этап) и француз Джулиан Алафилипп (8-й этап).

В генеральной классификации лидерство сохранил британский гонщик «Скай» Крис Фрум. Второе место занимает итальянец Винченцо Нибали из команды Bahrain-Merida, отстающий на 59 секунд. Третьим идет колумбиец Эстебан Чавес из команды Orica-Scott (+2.13). Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за «Катюшу-Альпецин», занимает шестое место и проигрывает лидеру 2 минуты 25 секунд.