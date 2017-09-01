Итальянец Трентин выиграл 13-й этап веломногодневки «Вуэльта»
ТАСС, 1 сентября. Итальянский велогонщик Маттео Трентин из команды Quick Step Floors одержал победу на 13-м этапе многодневки «Вуэльта Испании». Этап стартовал в Коине (провинция Малага) и финишировал в Томаресе.
Трентин преодолел дистанцию 198,4 км за 4 часа 25 минут 13 секунд. Вторым финишировал итальянец Джанни Москов из команды «Скай», показавший то же время. Третьим стал датчанин Сёрен Краг Андерсен из Team Sunweb.
Трентин выиграл третий этап на текущей «Вуэльте». Ранее он был первым на четвертом и десятом этапах. Также эта победа стала шестой для итальянца на
В генеральной классификации лидерство сохранил британский гонщик «Скай» Крис Фрум. Второе место занимает итальянец Винченцо Нибали из команды
«Вуэльта», которая является третьим и заключительным
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter