Неуравновешенный фанат сбил российского велогонщика с трассы «Вуэльты»

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Мужчина толкнул спортсмена, и Бельков упал с велосипеда. Агрессивного болельщика задержали. Россиянину помогли подняться другие зрители, после чего он продолжил гонку.

По словам велосипедиста, организаторы мероприятия сообщили ему, что столкнувший его мужчина страдает психическим расстройством. «Для меня это достаточная причина, чтобы не предпринимать больше никаких действий против него», — заявил спортсмен в Instagram.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYd-J0JnywW/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Thanks for video! I hope there will be less such incidents! It's immoral. Thank you all, everything is fine with me?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Maxim Belkov (Максим Бельков) (@maximbelkov) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-31T18:30:47+00:00">Aug 31, 2017 at 11:30am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Он добавил, что не травмирован, хотя инцидент мог завершиться и более серьезными последствиями для здоровья.

Бельков также выразил надежду, что произошедшее откроет глаза многим болельщикам. Он призвал их никогда не прикасаться к велогонщикам во время движения, не бежать рядом с ними и «контролировать любого, кто находится под вашим попечением».

Победителем 12-го этапа «Вуэльты» стал Томаш Марчински из Польши. Бельков занимает сейчас 141-е место в общем зачете.

Ильнур Закарин — лучший представитель России на веломногодневке — идет шестым, отставая от лидера чуть более чем на две минуты, передает телеканал «Звезда».