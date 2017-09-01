Неуравновешенный фанат сбил российского велогонщика с трассы «Вуэльты»
Болельщик выбежал на трассу и напал на российского велосипедиста Максима Белькова во время 12-го этапа многодневки «Вуэльта» в Испании. Об этом сообщается на сайте команды
Katusha-Alpecin, за которую выступает велогонщик.
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Видимо, что-то случилось...
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Мужчина толкнул спортсмена, и Бельков упал с велосипеда. Агрессивного болельщика задержали. Россиянину помогли подняться другие зрители, после чего он продолжил гонку.
По словам велосипедиста, организаторы мероприятия сообщили ему, что столкнувший его мужчина страдает психическим расстройством. «Для меня это достаточная причина, чтобы не предпринимать больше никаких действий против него», — заявил спортсмен в Instagram.
Он добавил, что не травмирован, хотя инцидент мог завершиться и более серьезными последствиями для здоровья.
Бельков также выразил надежду, что произошедшее откроет глаза многим болельщикам. Он призвал их никогда не прикасаться к велогонщикам во время движения, не бежать рядом с ними и «контролировать любого, кто находится под вашим попечением».
Победителем 12-го этапа «Вуэльты» стал Томаш Марчински из Польши. Бельков занимает сейчас 141-е место в общем зачете.
Ильнур Закарин — лучший представитель России на веломногодневке — идет шестым, отставая от лидера чуть более чем на две минуты, передает телеканал «Звезда».
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