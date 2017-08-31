Поляк Марчинский выиграл 12-й этап «Вуэльты Испании»

Марчинский почти на минуту опередил всех преследователей.

Лидерство в общем зачёте сохранил британец Кристофер Фрум из Sky, россиянин Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) — шестой.

Велошоссе. Гонка Гранд-тура «Вуэльта Испании». 12-й этап.

1. Томаш Марчинский (Польша, Lotto Soudal) — 3:56.45.

2. Омар Фрайл Матарранза (Испания, Dimension Data) — отставание 0.52.

3. Хосе Хоакин Рохас (Испания, Movistar Team) — то же время.

Общий зачёт после 12 этапов.

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) — 49:22.53.

2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) — +0.59.

3. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) — +2.13…

6. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +2.18.