Поляк Марчинский выиграл 12-й этап «Вуэльты Испании»
Поляк Томаш Марчинский из команды Lotto Soudal победил на 12-м этапе веломногодневки
Гранд-тура «Вуэльта Испании».
Марчинский почти на минуту опередил всех преследователей.
Лидерство в общем зачёте сохранил британец Кристофер Фрум из Sky, россиянин Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) — шестой.
Велошоссе. Гонка
1. Томаш Марчинский (Польша, Lotto Soudal) — 3:56.45.
2. Омар Фрайл Матарранза (Испания, Dimension Data) — отставание 0.52.
3. Хосе Хоакин Рохас (Испания, Movistar Team) — то же время.
Общий зачёт после 12 этапов.
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) — 49:22.53.
2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) — +0.59.
3. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) — +2.13…
6. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +2.18.
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