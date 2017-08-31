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31 августа 2017, 19:10 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Поляк Марчинский выиграл 12-й этап «Вуэльты Испании»

Поляк Томаш Марчинский из команды Lotto Soudal победил на 12-м этапе веломногодневки Гранд-тура «Вуэльта Испании».

Марчинский почти на минуту опередил всех преследователей.

Лидерство в общем зачёте сохранил британец Кристофер Фрум из Sky, россиянин Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) — шестой.

Велошоссе. Гонка Гранд-тура «Вуэльта Испании». 12-й этап.

1. Томаш Марчинский (Польша, Lotto Soudal) — 3:56.45.
2. Омар Фрайл Матарранза (Испания, Dimension Data) — отставание 0.52.
3. Хосе Хоакин Рохас (Испания, Movistar Team) — то же время.

Общий зачёт после 12 этапов.

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) — 49:22.53.
2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) — +0.59.
3. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) — +2.13…
6. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +2.18.
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