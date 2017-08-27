Лидер генеральной классификации «Вуэльты» Фрум выиграл девятый этап веломногодневки
ТАСС, 27 августа. Британский велогонщик из команды Sky Крис Фрум выиграл девятый этап престижной шоссейной многодневной гонки «Вуэльта Испании». Этап стартовал в городе Ориуэла и финишировал в Кумбре дель Соль.
Фрум преодолел дистанцию 174 км за 4 часа 7 минут 13 секунд. Второе место занял колумбиец Эстебан Чавес из команды
Фрум упрочил лидерство в генеральной классификации, второе место занимает Чавес, уступая 36 секунд. Третьим идет ирландец Николас Роуч из BMC, отставая на 1 минуту 5 секунд. Закарин располагается на 10-м месте в общем зачете (+2 минуты 15 секунд).
«Вуэльта», которая является третьим и заключительным
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