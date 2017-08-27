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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30811397/
27 августа 2017, 19:12 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Лидер генеральной классификации «Вуэльты» Фрум выиграл девятый этап веломногодневки

ТАСС, 27 августа. Британский велогонщик из команды Sky Крис Фрум выиграл девятый этап престижной шоссейной многодневной гонки «Вуэльта Испании». Этап стартовал в городе Ориуэла и финишировал в Кумбре дель Соль.

Фрум преодолел дистанцию 174 км за 4 часа 7 минут 13 секунд. Второе место занял колумбиец Эстебан Чавес из команды Orica-Scott, отставший на четыре секунды. Канадец Майкл Вудс из Cannondale-Drapac стал третьим (отставание — пять секунд). Российский гонщик швейцарской команды «Катюша- Альпецин» Ильнур Закарин финишировал пятым, проиграв победителю восемь секунд.

Фрум упрочил лидерство в генеральной классификации, второе место занимает Чавес, уступая 36 секунд. Третьим идет ирландец Николас Роуч из BMC, отставая на 1 минуту 5 секунд. Закарин располагается на 10-м месте в общем зачете (+2 минуты 15 секунд).

«Вуэльта», которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.
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