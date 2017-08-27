Российский велогонщик Сиваков выиграл заключительный этап «Тура де л’Авенир»

Сиваков, выступающий на этой гонке в составе сборной России, финишировал первым на горном этапе протяженностью 107,4 км с результатом 3 часа 3 минуты и 27 секунд. Второе место занял Нельсон Поулесс из США (+2 минуты 31 секунда). Третьим стал еще один российский велогонщик Дмитрий Страхов (+3 минуты).

В общем зачете победил Эган Берналь (Колумбия).