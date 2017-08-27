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27 августа 2017, 11:49 | Летние: Велоспорт | Vesti.kz

Велогонщик «Астаны» Йеспер Хансен сошел с «Вуэльты» из-за травм

Спортивный директор «Астаны» Дмитрий Седун прокомментировал восьмой этап «Вуэльты», после которого лидер казахстанской команды Фабио Ару поднялся на шестое место в генеральной классификации.

«Думаю, это был хороший день для нас, так как Ару удалось отыграть несколько позиций в общем зачете. Кроме того, два наших гонщика были в отрыве — Де Вриз и Чернецкий, а также Мигель Анхель Лопес финишировал достаточно высоко, всего в 11 секундах позади группы Ару. В принципе, все прошло так, как мы и рассчитывали. Завтра нас ждет еще один очень важный день, а затем», — цитирует Седуна официальный сайт «Астаны».

Отметим, что из-за травм, полученных ранее во время падения, досрочно гонку вынужден был завершить гонщик «Астаны» Йеспер Хансен.

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