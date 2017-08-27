Велогонщик «Астаны» Йеспер Хансен сошел с «Вуэльты» из-за травм

«Думаю, это был хороший день для нас, так как Ару удалось отыграть несколько позиций в общем зачете. Кроме того, два наших гонщика были в отрыве — Де Вриз и Чернецкий, а также Мигель Анхель Лопес финишировал достаточно высоко, всего в 11 секундах позади группы Ару. В принципе, все прошло так, как мы и рассчитывали. Завтра нас ждет еще один очень важный день, а затем», — цитирует Седуна официальный сайт «Астаны».

Отметим, что из-за травм, полученных ранее во время падения, досрочно гонку вынужден был завершить гонщик «Астаны» Йеспер Хансен.