Россияне завоевали серебро и бронзу в третий день юниорского ЧМ по велотреку в Италии
МОСКВА, 26 авг —
Р-Спорт. Представители сборной России завоевали серебряную и бронзовую медали в третий соревновательный день на чемпионате мира по велоспорту на треке среди юниоров, который проходит в Монтикьяри (Италия).
Иван Герасимов в пятницу стал вторым в мужской гонке по очкам. Победу одержал украинец Олег Канака. Ирландец Джей Би Мерфи — третий.
В индивидуальной гонке Лев Гонов стал бронзовым призером. Золото выиграл датчанин Йохан
Чемпионат мира в Италии завершится в воскресенье.
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