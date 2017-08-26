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26 августа 2017, 17:47 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Россияне завоевали серебро и бронзу в третий день юниорского ЧМ по велотреку в Италии

МОСКВА, 26 авг — Р-Спорт. Представители сборной России завоевали серебряную и бронзовую медали в третий соревновательный день на чемпионате мира по велоспорту на треке среди юниоров, который проходит в Монтикьяри (Италия).

Иван Герасимов в пятницу стал вторым в мужской гонке по очкам. Победу одержал украинец Олег Канака. Ирландец Джей Би Мерфи — третий.

В индивидуальной гонке Лев Гонов стал бронзовым призером. Золото выиграл датчанин Йохан Присе-Пайтерсен. Серебро получил ирландец Ксено Янг.

Чемпионат мира в Италии завершится в воскресенье.
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