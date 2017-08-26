Россияне завоевали серебро и бронзу в третий день юниорского ЧМ по велотреку в Италии

Иван Герасимов в пятницу стал вторым в мужской гонке по очкам. Победу одержал украинец Олег Канака. Ирландец Джей Би Мерфи — третий.

В индивидуальной гонке Лев Гонов стал бронзовым призером. Золото выиграл датчанин Йохан Присе-Пайтерсен. Серебро получил ирландец Ксено Янг.

Чемпионат мира в Италии завершится в воскресенье.