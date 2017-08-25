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25 августа 2017, 19:31 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Словенец Мохорич выиграл седьмой этап веломногодневки «Вуэльта»

ТАСС, 25 августа. Словенский велогонщик Матей Мохорич из команды UAE-Team Emirates выиграл седьмой этап престижной шоссейной многодневной гонки «Вуэльта Испании», который стартовал в Лирии и финишировал в Куэнке.

Российский гонщик Ильнур Закарин финишировал на 45-м месте. Увеличить
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Мохорич преодолел дистанцию в 207 км за 4 часа 43 минуты и 35 секунд. Вторым стал поляк Павел Поляньский из команды Bora-Hansgrohe, проигравший победителю 16 секунд. Третье место занял испанец Хосе Рохас, представляющий команду Movistar. Российский гонщик швейцарской команды «Катюша-Альпецин» Ильнур Закарин финишировал 45-м.

Лидерство в генеральной классификации сохранил британский гонщик команды Sky Крис Фрум. Второе место занимает колумбиец Эстебан Чавес из Orica-Scott, проигрывающий лидеру 11 секунд. Третьим идет ирландец Николас Роуч из BMC, отставая на 13 секунд. Закарин занимает 12-е место в общем зачете, уступая первому месту 1 минуту и 40 секунд.

«Вуэльта», которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.
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