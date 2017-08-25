Словенец Мохорич выиграл седьмой этап веломногодневки «Вуэльта»
ТАСС, 25 августа. Словенский велогонщик Матей Мохорич из команды
UAE-Team Emirates выиграл седьмой этап престижной шоссейной многодневной гонки «Вуэльта Испании», который стартовал в Лирии и финишировал в Куэнке.
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Мохорич преодолел дистанцию в 207 км за 4 часа 43 минуты и 35 секунд. Вторым стал поляк Павел Поляньский из команды
Лидерство в генеральной классификации сохранил британский гонщик команды Sky Крис Фрум. Второе место занимает колумбиец Эстебан Чавес из
«Вуэльта», которая является третьим и заключительным
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