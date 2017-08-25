Словенец Мохорич выиграл седьмой этап веломногодневки «Вуэльта»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мохорич преодолел дистанцию в 207 км за 4 часа 43 минуты и 35 секунд. Вторым стал поляк Павел Поляньский из команды Bora-Hansgrohe, проигравший победителю 16 секунд. Третье место занял испанец Хосе Рохас, представляющий команду Movistar. Российский гонщик швейцарской команды «Катюша-Альпецин» Ильнур Закарин финишировал 45-м.

Лидерство в генеральной классификации сохранил британский гонщик команды Sky Крис Фрум. Второе место занимает колумбиец Эстебан Чавес из Orica-Scott, проигрывающий лидеру 11 секунд. Третьим идет ирландец Николас Роуч из BMC, отставая на 13 секунд. Закарин занимает 12-е место в общем зачете, уступая первому месту 1 минуту и 40 секунд.