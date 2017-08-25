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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30796017/
25 августа 2017, 14:50 | Летние: Велоспорт | Uralpress.ru

Юный велосипедист из Копейска стал чемпионом мира

Отличный подарок к 110-летнему юбилею родного Копейска (Челябинская область) преподнёс воспитанник спортивной школы № 2 Дмитрий Мухомедьяров.

На юниорском чемпионате мира по велоспорту на треке в Монтикьяри (Италия) южноуралец завоевал золотую медаль в командной гонке преследования на 4 км.

Российский квартет: Лев Гонов, Глеб Сырица, Иван Смирнов, Дмитрий Мухомедьяров также установил новый мировой рекорд соревнований (4.00.972).
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