Юный велосипедист из Копейска стал чемпионом мира

На юниорском чемпионате мира по велоспорту на треке в Монтикьяри (Италия) южноуралец завоевал золотую медаль в командной гонке преследования на 4 км.

Российский квартет: Лев Гонов, Глеб Сырица, Иван Смирнов, Дмитрий Мухомедьяров также установил новый мировой рекорд соревнований (4.00.972).