Юный велосипедист из Копейска стал чемпионом мира
Отличный подарок к 110-летнему юбилею родного Копейска (Челябинская область) преподнёс воспитанник спортивной школы № 2 Дмитрий Мухомедьяров.
На юниорском чемпионате мира по велоспорту на треке в Монтикьяри (Италия) южноуралец завоевал золотую медаль в командной гонке преследования на 4 км.
Российский квартет: Лев Гонов, Глеб Сырица, Иван Смирнов, Дмитрий Мухомедьяров также установил новый мировой рекорд соревнований (4.00.972).
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