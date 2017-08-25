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25 августа 2017, 12:26 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Россияне завоевали 2 золота во второй день юниорского первенства мира по велотреку

МОСКВА, 25 авг — Р-Спорт. Россияне завоевали две золотые медали во второй день юниорского первенства мира по велотреку в Монтикьяри (Италия).

В командной гонке преследования на 4 000 м Лев Гонов, Глеб Сырица, Иван Смирнов и Дмитрий Мухомедьяров в финале опередили датчан. Третьими стали новозеландцы.

В мужском кейрине победу одержал Павел Перчук. Вторым стал поляк Даниэль Рохна, третьим — австралиец Джеймс Бристер.
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