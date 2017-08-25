Россияне завоевали 2 золота во второй день юниорского первенства мира по велотреку

В командной гонке преследования на 4 000 м Лев Гонов, Глеб Сырица, Иван Смирнов и Дмитрий Мухомедьяров в финале опередили датчан. Третьими стали новозеландцы.

В мужском кейрине победу одержал Павел Перчук. Вторым стал поляк Даниэль Рохна, третьим — австралиец Джеймс Бристер.