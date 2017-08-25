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25 августа 2017, 12:20 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

СМИ: Двукратный призер ОИ велогонщик Бобридж арестован за торговлю наркотиками

МОСКВА, 25 авг — Р-Спорт. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр австралийский велогонщик Джек Бобридж арестован по подозрению в торговле наркотиками, сообщает perthnow.com.au.

Спортсмен был арестован в среду в своем доме в пригороде австралийского Перта — Йокине. Его арест произошел после продолжительной тайной операции полиции в нескольких пригородах Перта. Бобридж провел ночь в полицейском участке, прежде чем появиться в суде в четверг. Предполагается, что он продавал наркотики в период с марта по июль этого года, причем одна партия содержала порядка 146 таблеток.

В результате суд предъявил 28-летнему Бобриджу обвинение в продаже экстази и отпустил под залог в 10 тысяч австралийских долларов (7,9 тыс долларов США). Согласно решению суда, велогонщик должен сдать свой паспорт и не покидать Австралию. Ему также запрещено разговаривать с другими обвиняемыми по этому делу. В сентябре велогонщик должен вернуться в суд, и, если его признают виновным, он получит реальный тюремный срок.

Бобридж в составе сборной Австралии дважды завоевывал серебро Олимпийских игр — в 2012 и 2016 годах соответственно. Он также является трехкратным чемпионом мира по трековым велогонкам. Последней командой Бобриджа в велошоссе была Trek-Segafredo. В 2016 году австралиец объявил о завершении спортивной карьеры из-за ревматоидного артрита, с которым боролся на протяжении нескольких лет, после этого переехал в Перт, где открыл тренажерный зал.
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