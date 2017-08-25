СМИ: Двукратный призер ОИ велогонщик Бобридж арестован за торговлю наркотиками

Спортсмен был арестован в среду в своем доме в пригороде австралийского Перта — Йокине. Его арест произошел после продолжительной тайной операции полиции в нескольких пригородах Перта. Бобридж провел ночь в полицейском участке, прежде чем появиться в суде в четверг. Предполагается, что он продавал наркотики в период с марта по июль этого года, причем одна партия содержала порядка 146 таблеток.

В результате суд предъявил 28-летнему Бобриджу обвинение в продаже экстази и отпустил под залог в 10 тысяч австралийских долларов (7,9 тыс долларов США). Согласно решению суда, велогонщик должен сдать свой паспорт и не покидать Австралию. Ему также запрещено разговаривать с другими обвиняемыми по этому делу. В сентябре велогонщик должен вернуться в суд, и, если его признают виновным, он получит реальный тюремный срок.