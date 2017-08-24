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24 августа 2017, 19:04 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Поляк Марчински выиграл шестой этап веломногодневки «Вуэльта»

ТАСС, 24 августа. Польский велогонщик Томаш Марчински из команды Lotto Soudal выиграл шестой этап престижной шоссейной многодневной гонки «Вуэльта Испании», который стартовал в Вильярреале и финишировал в Сагунто.

Марчински преодолел дистанцию 204,4 км за 4 часа 47 минут 2 секунды. Вторым финишировал его соотечественник из команды Bora-Hansgrohe Павел Поляньский, показавший то же время. Третьим стал испанец Энрик Мас из команды Quick-Step, отстав на 8 секунд.

Лидерство в генеральной классификации сохранил британский гонщик команды Sky Крис Фрум. Второе место занимает колумбиец Эстебан Чавес из Orica-Scott, проигрывающий лидеру 11 секунд. Третьим идет ирландец Николас Роуч из BMC, отставая на 13 секунд.

«Вуэльта», которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.
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