Поляк Марчински выиграл шестой этап веломногодневки «Вуэльта»
ТАСС, 24 августа. Польский велогонщик Томаш Марчински из команды Lotto Soudal выиграл шестой этап престижной шоссейной многодневной гонки «Вуэльта Испании», который стартовал в Вильярреале и финишировал в Сагунто.
Марчински преодолел дистанцию 204,4 км за 4 часа 47 минут 2 секунды. Вторым финишировал его соотечественник из команды
Лидерство в генеральной классификации сохранил британский гонщик команды Sky Крис Фрум. Второе место занимает колумбиец Эстебан Чавес из
«Вуэльта», которая является третьим и заключительным
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