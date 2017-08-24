Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30782700/
24 августа 2017, 13:42 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Россияне завоевали 2 золота в первый день юниорского первенства мира по велотреку

МОСКВА, 24 авг — Р-Спорт. Россияне завоевали две золотые медали в командном спринте в первый день юниорского первенства мира по велотреку в Монтикьяри (Италия).

Даниил Комков, Дмитрий Нестеров, Павел Ростов в финале опередили соперников из Германии, дважды переписав на турнире мировой рекорд. Сперва в полуфинале (44,587), а следом и в финальном заезде (44,355). Предыдущий рекорд принадлежал также российским спортсменам Сергею Исаеву, Алексею Носову и Александру Васюхно (44,767).

У юниорок золотую медаль с результатом 34,438 завоевали Полина Ващенко и Яна Тыщенко, также оказавшиеся в финале быстрее немок.

В командной гонке преследования на 4 км у юниоров Лев Гонов, Глеб Сырица, Иван Смирнов и Дмитрий Мухомедьяров вышли в финал соревнований, установив новый мировой рекорд (4 минуты 00,972 секунды). В финале россияне встретятся со сборной Дании.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

РУСАДА дисквалифицировало российского велосипедиста Медведева на два года

РУСАДА дисквалифицировало российского велосипедиста Медведева на два года

ТАСС, 24 августа. Российский велосипедист Алексей Медведев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Еще 7 новостей  Все новости
23 августа

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Выстрел в спину: ЦСКА и СКА не дают играть перспективным российским хоккеистам

Андрей Малахов: с «Первого» в «Зенит»?