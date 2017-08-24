Россияне завоевали 2 золота в первый день юниорского первенства мира по велотреку

Даниил Комков, Дмитрий Нестеров, Павел Ростов в финале опередили соперников из Германии, дважды переписав на турнире мировой рекорд. Сперва в полуфинале (44,587), а следом и в финальном заезде (44,355). Предыдущий рекорд принадлежал также российским спортсменам Сергею Исаеву, Алексею Носову и Александру Васюхно (44,767).

У юниорок золотую медаль с результатом 34,438 завоевали Полина Ващенко и Яна Тыщенко, также оказавшиеся в финале быстрее немок.

В командной гонке преследования на 4 км у юниоров Лев Гонов, Глеб Сырица, Иван Смирнов и Дмитрий Мухомедьяров вышли в финал соревнований, установив новый мировой рекорд (4 минуты 00,972 секунды). В финале россияне встретятся со сборной Дании.