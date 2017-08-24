РУСАДА дисквалифицировало российского велосипедиста Медведева на два года
ТАСС, 24 августа. Российский велосипедист Алексей Медведев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает
пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 19 июня 2017 года. О том, какое вещество было найдено в
Медведев стал чемпионом России в 2016 году по веломарафону, также в 2011 году он выиграл чемпионат Европы в той же дисциплине.
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