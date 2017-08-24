РУСАДА дисквалифицировало российского велосипедиста Медведева на два года

Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 19 июня 2017 года. О том, какое вещество было найдено в допинг-пробе спортсмена, не сообщается.

Медведев стал чемпионом России в 2016 году по веломарафону, также в 2011 году он выиграл чемпионат Европы в той же дисциплине.