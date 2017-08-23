Алексей Луценко из «Астаны» выиграл пятый этап «Вуэльты»

Казахстанский гонщик Алексей Луценко, выступающий за велокоманду «Астана», стал победителем пятого этапа «Вуэльты», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Расстояние в 175, 7 километров от Беникассима до Алькосебре Луценко преодолел за 4 часа, 24 минуты и 58 секунд. Вторым финишировал Мерхави Кудус из Dimension Data (+00:42), третьим стал Марк Солер из Movistar (+00:56). Капитан «Астаны» Фабио Ару показал 20-й результат.

Отметим, что для 24-летнего Луценко, чемпиона мира U-23, эта победа стала первой в карьере на этапе Гранд-тура.

Ару остался седьмым в генеральной классификации «Вуэльты», уступая лидеру Крису Фруму из Sky 49 секунд.