Итальянец Трентин выиграл четвертый этап веломногодневки «Вуэльта»

Трентин преодолел дистанцию 198,2 км за 4 часа 43 минуты 57 секунд. Вторым финишировал испанец Хуан Хосе Лобато (LottoNL-Jumbo), третьим стал бельгиец Том ван Асбрёк (Cannondale-Drapac).

Лидерство в генеральной классификации сохранил британский гонщик команды Sky Крис Фрум (13:37.41).