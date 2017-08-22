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22 августа 2017, 19:14 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Итальянец Трентин выиграл четвертый этап веломногодневки «Вуэльта»

ТАСС, 22 августа. Итальянский велогонщик Маттео Трентин из команды Quick Step Floors выиграл четвертый этап многодневки «Вуэльта Испании», который проходил между Ле-Эскальде и Таррагоной.

Трентин преодолел дистанцию 198,2 км за 4 часа 43 минуты 57 секунд. Вторым финишировал испанец Хуан Хосе Лобато (LottoNL-Jumbo), третьим стал бельгиец Том ван Асбрёк (Cannondale-Drapac).

Лидерство в генеральной классификации сохранил британский гонщик команды Sky Крис Фрум (13:37.41).

«Вуэльта», которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.
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